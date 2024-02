Schmuckstück der Neusser Feuerwehr Das neue Rettungsboot ist da!

Bevor das Exemplar des Typs „Arctic – A28 Open“ seine „Unschuld“ in der Quirinusstadt verlor, musste es eine lange Reise auf sich nehmen. Gebaut wurde es in den vergangenen Monaten nämlich im finnischen Pargas – eine 15.000-Einwohner-Stadt im Südwesten des Landes. Von dort aus setzte sich ein Lkw mit dem Boot beladen am Freitag in Richtung Helsinki in Bewegung. Weiter ging es mit der Fähre nach Travemünde (Schleswig-Holstein), wo es am Sonntag gegen 21.30 Uhr ankam. Nachts ging es dann auf die finale Tour – wieder per Lkw in Richtung Quirinusstadt. „Da es sich um einen Schwertransport handelte, durfte nur zu bestimmten Zeiten gefahren werden“, sagt Franke.