Bands aus Neuss Sherlock auf dem Weg zur musikalischen Größe

Vervollständigt wird die Band durch Corinna Domingue (Keyboard) und die Sängerinnen Jaqueline Geis und Silvia Ebels. Die drei sind teils erheblich jünger als der männliche Part der Band, aber gerade das empfinden sie als Vorteil: „Die unterschiedlichen Blickwinkel der Generationen sind erfrischend“, sagt Uwe Zeidler, „und wenn ein neuer Song entsteht, fließen nicht nur die Erfahrungen der „Alten“ mit ein, sondern auch die noch unverfälschten jungen Ideen. Der Song „In The Eye Of The Storm“ war für uns eigentlich schon im Kasten. Er handelt vom ungetrübten Leben inmitten von Krisen, doch dann kamen unsere Sängerinnen und haben noch einmal kräftig an der Dramaturgie gearbeitet“. „Jeder Song ist daher auch ein Prozess, der sich langsam entwickelt“, ergänzt Klaus Müller, „und an dem – am Ende – die ganze Band beteiligt ist. Dafür geht dann schon mal ein ganzer Probeabend drauf und es wird auch später noch immer wieder dran gefeilt.“ Das reicht dann von Rock bis zu Balladen, verpackt in gängige Melodien. Hinzu kommen nachdenkliche Textem („Slap“ handelt beispielsweise vom sexistischen Umgang mit Frauen) die der Band sehr wichtig sind. Im September hat die Band einen Gig im „Gleis drei“ in Duisburg, Auftritte in Neuss sind aber natürlich in Planung. „Die Szene hier ist aber meines Erachtens nach schlecht vernetzt“, fährt Uwe Zeidler fort, „ich würde mir wünschen, wenn sich die Stadt und die Verantwortlichen für hiesige Veranstaltungen mehr einsetzen würden. Wir haben dabei auch immer ein offenes Ohr für andere Bands, mit denen wir uns austauschen können.“