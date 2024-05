Historisches Bauwerk Die spannende Geschichte des Neusser Obertors

Was haben die Reichsburg in Cochem, das Holstentor in Lübeck und das Neusser Obertor gemeinsam? Sie alle gibt es als Puzzle, wahlweise mit 100, 200, 500 oder 1000 Teilen. Doch während die ersten beiden Bauwerke die Touristen in Scharen anlocken, steht das Obertor still und einsam am Rande der Neusser Innenstadt. Sicher, wer mit der Straßenbahn unterwegs ist oder eine der Buslinien in Nord-Süd-Richtung nimmt, fährt direkt daran entlang, sieht (sofern man nicht auf dem Fahrersitz sitzt) aber höchstens ein paar Steinquader am Fenster vorbeihuschen. Autofahrer werden großräumig um das einzige noch erhaltene der ursprünglich fünf Tore der ehemaligen Stadtbefestigung herumgeleitet. Mit dem Fahrrad trauen sich angesichts von Straßenbahnschienen in der Fahrbahn und im Minutentakt pendelnder Busse nur ganz Wagemutige aus der Innenstadt in seine Richtung. Und zu Fuß kann einem der Weg entlang der südlich des Kreishauses ziemlich menschenleeren und bis auf das Stadtarchiv in der ehemaligen Posthalterei eher gesichtslosen Oberstraße ganz schön lang(weilig) werden.