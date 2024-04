Stadt legt Bilanz vor Das waren die Renner bei „Sport im Park“ in Neuss

Die siebte Neusser „Sport im Park“-Saison fand zwar in einem regenreichen Sommer statt, fand aber dennoch erneut großen Zuspruch. Diese Bilanz hat nun die Stadt gezogen und veröffentlicht. Das Projekt, kostenlose und offene Fitness- und Gesundheitskurse im Freien anzubieten, lief vom 1. Juni bis zum 31. August vergangenen Jahres an allen sieben Wochentagen. 15 Sporteinheiten pro Woche quer über das Stadtgebiet verteilt wurden angeboten. In Summe waren das mehr als 234 Sportstunden. „Gestartet wurde bei hohen Temperaturen mit außergewöhnlich hohen Teilnehmerzahlen für den Saisonstart“, so die Stadt. Musste zu Beginn die ein oder andere Sportstunde der Hitze angepasst werden, um körperliche Überanstrengung zu vermeiden, so war es danach häufig so, dass erst kurzfristig klar war, ob die Regenmengen ein Sporttreiben zulassen. Dennoch kam es lediglich zu einem einzigen wetterbedingten Ausfall.