Nachwuchsband aus Neuss „The Rewinders“ möchten ihren Stil erweitern

Und was ihre eigene Musik betrifft: Da steuert Luca zum Großteil die deutschen und englischen Texte bei, die Veröffentlichungen auf Soundcloud und Instagram haben begonnen. „Im Song ‚Youngbird’ geht es um Unsicherheiten, die das Leben und der tägliche Alltag so parat haben“, sagt Luca: „Vielleicht so wie ein junger Vogel, der noch eine Menge lernen muss.“ Die Zukunft der beiden Jungkünstler ist dabei auch schon in Planung. Mila möchte auf jeden Fall die Musik und das Management beruflich verbinden. Wobei die Kunst doch immer im Vordergrund stehen soll. Luca möchte Musik studieren. „Ob es aber Pop oder Jazz wird, oder eher in Richtung Musical, da schaue ich mich noch in Ruhe um.“