Übernahme von Orthopädie und Podologie Schwieren In Neuss boomt die Orthopädie-Schuhmacherei

Neuss · Während die Schuhgeschäfte reihenweise schließen, floriert die Orthopädie-Schuhmacherei. Noch im März eröffnen zwei Meisterinnen ihres Fachs eine neue Werkstatt in der Neusser Innenstadt. Doch was macht diesen Beruf so attraktiv?

04.03.2024 , 04:50 Uhr

Aktuell ist ihr Geschäft noch eine Baustelle, aber Elisabeth Teneyken-Bertges (l.) und Yvonne Pawlowski freuen sich, schon bald in den Räumlichkeiten an der Adolf-Flecken-Straße 7 ihre ersten Kunden zu empfangen. Foto: Andreas Woitschützke

Von Julia Stratmann