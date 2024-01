Serie der Neusser Feuerwehr Der Weg zum neuen Rettungsboot

Was Franke hervorhebt, ist die reibungslose Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der finnischen Werft. Im Zwei-Wochen-Rhythmus habe man sich per Video-Call über den Baufortschritt ausgetauscht. Auch die Endabnahme erfolge digital. Ausgeliefert wird das neue Rettungsboot – natürlich – per Fähre. Dies wird nach aktuellem Stand Ende Januar oder Anfang Februar passieren. Ein wichtiges Detail wird allerdings noch zu klären sein: Ein Name für das Boot muss nämlich noch gefunden werden.