Sanierung im Neusser Sels-Museum Kunst gibt es nun per Lieferung im Museumsexpress

Info

Feste Termine Am Dienstag, 18 Juni, stoppt der Express von 12 bis 13.30 Uhr im Foyer der Sparkasse an der Michaelstraße. Auf dem Wochenmarkt am Münsterplatz ist das Mini-Museum am Samstag, 22. Juni, von 10 bis 12 Uhr zu sehen, anschließend geht es in die Neustraße. Auch beim Feierabendmarkt am Zeughaus können Interessierte den Express am Mittwoch, 26. Juni, von 17 bis 18 Uhr entdecken. Auch vor der Klassiknacht im Rosengarten stoppt das mobile Museum am Freitag, 28. Juni, von 18 bis 19 Uhr.

Buchungen: Darüber hinaus können Schule, Vereine, Institutionen, Unternehmen und Privatleute den Museumsexpress kostenfrei buchen. Anfragen an melanie.tivadar@stadt.neuss.de.