Jugendzentrum in Neuss Neue Inkult-Leiterin ist auch Synchronsprecherin

Auch Nina Tönnissen selbst bringt dabei einiges an kreativem Potenzial mit: Als Cosplayerin schlüpft sie in ihrer Freizeit in die Rollen von Manga- und Animefiguren und versteht es, Kostüme zu nähen oder Accessoires zu basteln. Außerdem singt sie und leiht einem Maskottchen der DoKomi, einer großen Anime- und Mangamesse in Düsseldorf, als Synchronsprecherin ihre Stimme. „Die Aufnahmen werden dann für Social-Media, im Stream oder für Werbungen genutzt“, erzählt die 25-Jährige.