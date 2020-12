Neusser Favoriten : „Let it Snow!“ bis „Stille Nacht“ – das hören Musiker zum Fest

Neuss Dass es nicht immer „Last Christmas“ oder „Oh Tannenbaum“ sein muss, beweisen Musiker aus Neuss und Umgebung. Was hören die Profis?

Martin Jakubeit (Orchestermanager Deutsche Kammerakademie) „Das Vokalensemble ,Die Singphoniker’ hat vor zwei Jahren zu Weihnachten eine tolle CD veröffentlicht: ,Oh, Christmas Tree’. Weihnachtslieder neu arrangiert und harmonisiert: frech und schön zugleich. Passend zu diesem ganz anderen Weihnachten in diesem Jahr.“

Fillie (Rapper) „Es gibt einen Song von Outkast namens ,Player’s Ball’. Den haben sie vor ihrem ersten Platten-Deal aufgenommen. Der Plan des Labels: Outkast sollten mit anderen Musikern einen Weihnachtssong produzieren. Die Jungs standen dann vor der Herausforderung, sich trotzdem nicht für einen kommerziellen Erfolg zu verkaufen. Letztendlich haben sie sich dazu entschlossen, die Situation in ihrer Heimatstadt Atlanta zu beschreiben – also ohne Schnee und Geschenke.“

Betrayers of Babylon (Reggae- und Ska-Band) „Unser Lieblings-Weihnachtssong ist ,Let it snow’. Wir erinnern uns noch sehr gut, als wir während unserer Anfangszeit den Song als Ska-Version auf dem Further Nikolausmarkt gespielt haben. Unser damaliger Trompeter sang den Song und kommt stimmlich ziemlich nah an Frank Sinatra dran.“