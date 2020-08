Haus der Jugend Neuss : Skatewoche: Kids lernen neue Tricks auf dem Board

Neuss Janosch Holland vom Haus der Jugend organisiert aktuell eine Skatewoche auf der Anlage im Rennbahnpark. Vor Ort ist er Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche. Die Veranstaltung ist ein Testlauf für potentiell kommende Projekte.

Mit dem Skateplatz am Rennbahnpark besitzt die Stadt Neuss einen Treffpunkt für die Szene der Skateboard-, BMX- und Scooter-Fahrer, die in den vergangenen Jahren ein Aufflammen erlebt. Janosch Holland, Pädagoge im Haus der Jugend, sieht in der Anlage einen „tollen Ort für Jugendarbeit am öffentlichen Platz“. Wie und ob das funktionieren kann, prüft der 30-Jährige aktuell in einem Testlauf: Mit der Skatewoche – ein Ersatzprogramm für den ausgefallenen „Concrete Jam“ – möchte er Kindern und Jugendlichen die „Trendextremsportart“, wie er es bezeichnet, näher bringen.