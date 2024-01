Secondhand-Mode Das haben Neusser Secondhand-Läden zu bieten

Für die Generation Z gibt es besonders viele Oberteile, Brillen und Gürtel zur Auswahl – Hosen waren schwieriger zu finden. Philipe Ostaja (18), der selbst zur Generation Z gehört, sagt: „Viele in unserem Alter trauen sich nicht in die Secondhand-Läden rein, was ich persönlich sehr schade finde. Früher war es eher uncool, in solchen Läden einzukaufen.“ Der 18-Jährige bemerke jedoch, dass Secondhand und Vintagemode wieder in den Trend komme. In seiner Generation beschäftigen sich Ostaja zufolge viele immer mehr mit der Umwelt und setzen deshalb auf Nachhaltigkeit.