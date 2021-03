Kaffee in Neuss : Das Geheimnis eines guten Kaffees

Neuss Eine gute Tasse Kaffee gibt es immer noch. Auch wenn die Herstellung mittlerweile von vielen Gesichtspunkten abhängig ist, die sich auf Geschmack und Aroma auswirken.

Seit Jahrhunderten trinken die Menschen regelmäßig Kaffee. Im Laufe der Zeit hat er sich zu einem wesentlichen Bestandteil unseres Alltags entwickelt. Die Kaffeepräferenzen der Menschen sind so unterschiedlich wie die zahlreichen Kaffeesorten selbst. Doch was macht guten Kaffee tatsächlich aus? Bereits bei der Röstung der Bohnen entstehen qualitative Unterschiede. Geschmack und Aroma von Kaffee hängen von der Dauer und Temperatur der Röstung ab.

Bei der Bazzar Rösterei am Neusser Hafen werden die frisch angekommenen Bohnen als erstes auf ihren Säuregehalt geprüft. „Die Röstprofile werden dann nach Säuregehalt angepasst“, erzählt Aydin Mikdat Kirici, Gründer und Geschäftsführer von Bazzar. „Unsere Bohnen werden durchschnittlich 20 Minuten bei maximal 226 Grad geröstet. So können die Bohnen ihr Aroma optimal entfalten.“ Weisen die Bohnen einen höheren Säuregehalt auf, werden sie ein wenig länger geröstet.

Info Chemiker entdeckte das Koffein Wachstum Kaffeebohnen werden aus Steinfrüchten verschiedener Pflanzenarten gewonnen. Weltweit wird Kaffee mittlerweile in 60 Ländern angebaut. Der Südwesten Äthiopiens soll das Ursprungsgebiet gewesen sein. Das im Kaffee enthaltene Koffein hat der Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge entdeckt.

Anders als Espressobohnen röstet man Filterkaffee zudem bei einer etwas niedrigeren Temperatur. Kaffeebohnen werden dagegen nicht so lange wie die Espressobohnen geröstet. Die Bazzar Rösterei liefert ihre Bohnen im Anschluss an zahlreiche Cafés weiter, für den eigenen Gebrauch kann man die Bohnen ebenfalls kaufen.

„Die Röstung ist ein entscheidender Faktor für guten Kaffee“, verrät Marcel Fornacon, Inhaber des „Koffi“ an der Neustraße. Auf diese Art und Weise können sich die Geschmacksaromen besser entfalten, die Bitterstoffe würden dagegen nicht zu stark hervortreten. „Ich persönlich bevorzuge allerdings die Arabica-Bohne. Da sie erst ab einer Höhe von 900 Metern angepflanzt wird, wächst sie auf einer höheren Ebene als die Robusta-Bohne. Arabica-Bohnen sind zudem oftmals beliebter.“ Dieser Aussage schließt sich auch Bechir Sassi an. Der Inhaber des „Café Crème“ an der Münsterstraße legt großen Wert auf guten und hochwertigen Kaffee. „Am besten schmeckt Kaffee, wenn man die Bohnen kurz zuvor gemahlen hat. So ist der Kaffee wesentlich aromatischer.“

In den letzten Jahren wurden zahlreiche neue Getränke erschaffen, die Kaffee beinhalten. Umso wichtiger ist es deshalb, ein wenig mit dem eigenen Kaffee zu experimentieren und Neues auszuprobieren. Dadurch hat Fornacon in seinem Koffi den „Kofficino“ erschaffen, der aus einem Cappuccino mit Schokolade besteht. „Die Rezeptur bei Cappuccino ist in allen Cafés unterschiedlich“, sagt Fornacon. „Jeder fügt etwas Individuelles hinzu.“

Der Cappuccino aus dem Café Crème wird zwar nicht mit Schokolade serviert, dennoch erfreut er sich bei den Gästen so großer Beliebtheit, dass er bereits ausgezeichnet wurde. „Wir verwenden Bohnen, die es in Neuss so nicht zu kaufen gibt“, erzählt Bechir Sassi. „Besonders gern getrunken wird außerdem unser Kaffee Napoleon. Dieser besteht aus den Komponenten Espresso, Eierlikör, Kakao und Milchschaum.“