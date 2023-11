Klimafreundlich in Neuss Das Finanzamt hat jetzt eine Solar-Anlage

In Zeiten des Klimawandels müssen die Behörden mit gutem Beispiel vorangehen. Um zu zeigen, wie so etwas aussehen kann, kam am Dienstag Dirk Günnewig, Staatssekretär im Ministerium der Finanzen des Landes NRW, zum Neusser Finanzamt. Das stattliche Gebäude am Hammfelddamm, das vor rund 30 Jahren errichtet worden war, ist mit knapp 250 Solarmodulen ausgestattet worden. Und das war längst noch nicht alles.