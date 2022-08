Veranstaltung in Neuss : Warum das Fest der Kulturen erstmals mit dem Integrationslauf verknüpft wird

Veranstaltung in Neuss

Neuss Das Fest der Kulturen wird erstmals mit dem Integrationslauf verknüpft. Über die Hintergedanken informierte jetzt der Arbeitskreis für Integration und Migration.

Integration läuft in Neuss. Davon sind die Mitglieder des Arbeitskreises Integration und Migration der Stadt überzeugt und veranstalten in diesem Jahr erstmals die Traditionsveranstaltung „Fest der Kulturen“ zusammen mit dem Integrationslauf auf der Ludwig-Wolker-Anlage am Jean-Pullen-Weg. „Wir möchten ein Zeichen setzen für Inklusion und Integration,“ erklärt Verena Austermann, Vorsitzende der DJK Rheinkraft, die den Lauf zum vierten Mal ausrichtet.