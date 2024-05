Begegnungsstätte zwischen Mensch und Tier Das Neusser Federheim bekommt ein eigenes Café

Wenn in diesem Fall von einem „Full House“ die Rede ist, dann geht es nicht um ein Pokerspiel: Das Neusser Federheim ist in diesen Tagen wieder einmal komplett überfüllt. Da alle Ställe und Volieren belegt sind, hieß es jetzt: Aufnahmestopp! Von den aktuell rund 250 untergebrachten Vögeln sind allein 150 Jungtiere. „Das ist sehr früh in diesem Jahr“, sagt Babette Terveer, Leiterin des Federheims in Rosellerheide.