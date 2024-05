Neue XXL-Filiale in Neuss Das erwartet Kunden im zweitgrößten Aldi-Markt Deutschlands

Ein Elektriker steht auf einer Leiter und arbeitet konzentriert an der Deckenbeleuchtung, im Eingangsbereich werkeln zwei Männer an einem der Pfandautomaten, einige Meter weiter werden Regale mit Waren bestückt. Es sind die letzten Handgriffe, die getan werden, bevor am Donnerstag um 7 Uhr das Ziel erreicht ist – Kostenpflichtiger Inhalt dann geht am Holzheimer Weg in Neuss die deutschlandweit zweitgrößte Filiale an den Start, die größte ist weiterhin in Mülheim an der Ruhr zu finden.