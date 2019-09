Kulturprogramm in Neuss : Das sind die Highlights der Kulturnacht

Neuss Am Samstag, 28. September, findet das Event wieder statt. Mehr als 130 Veranstaltungen stehen zur Auswahl.

Wenn es draußen langsam dunkel wird, dann gehen am Samstag, 28. September, in den Neusser Kulturhäusern die Lichter an: 27 Einrichtungen beteiligen sich in diesem Jahr am nächtlichen Kulturspektakel.