Stadtvilla in Neuss mit viel Geschichte : Das „Bürgermeisterhaus“ an der Kaiser-Friedrich-Allee

Neuss Als die SPD-Stadtverordnete Gisela Hohlmann mit ihrer Familie im „Bürgermeisterhaus“ an der Kaiser-Friedrich-Straße lebte, trug sie selbst diesen Titel noch nicht – aber bekam ihn später.

Bis heute beeindruckt der zweigeschossige Bau mit Basaltsockel, Tuffstein-Fassade und Erker. Das kann Waltraud Hartz , die seit einigen Jahren in der Erdgeschoss-Wohnung lebt, immer wieder beim Blick aus dem Fenster in den gegenüberliegenden Stadtgarten beobachten. Dort machen oft Spaziergänger lange Hälse und bestaunen die Stadtvilla. „Ist ja auch schön“, sagt Hartz, die sich das Haus heute mit zwei anderen Parteien teilt. Die ersten Bewohner nutzten das ganze Haus – ganz großbürgerlich situiert und mit viel Dienstpersonal.

Mit der 1913 erlangten Kreisfreiheit wurde aus Gielen ein Oberbürgermeister – und das Haus gleich mitbefördert. Als Gielen 1921 die Gelegenheit nutzte, Oberbürgermeister von Mönchengladbach zu werden, vermietete er sein Haus an seinen Amtsnachfolger Heinrich Hütter. Noch während dessen Amtszeit – Hüpper wurde 1930 Oberbürgermeister in Krefeld – erwarb die Stadt die Immobilie, die noch weiteren Bürgermeistern als Dienstwohnung diente: „Zentrums-Mann“ Wilhelm Heinrichs, der 1934 von den nationalsozialistischen Machthabern abgesetzt wurde, folgte erst (bis 1938) Wilhelm Gelberg von der NSDAP und dann – bis zum Kriegsende – Wilhelm Tödtmann. Die amerikanische Besatzung quartierte gleich nach Kriegsende Teile der Stadtverwaltung in dem Haus ein, das 1951 wurde, was es noch ist: ein Drei-Familien-Haus.