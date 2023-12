Profi aus Neuss gibt Tipps So wird man ein richtiger Nikolaus

Ein langer, weißer Rauschebart, ein tiefes, glucksendes Lachen und ein großer Jutesack, am besten mit ganz vielen Geschenken, Schokolade und Orangen gefüllt. So in etwa sieht der Nikolaus in der Vorstellung der meisten Kinder vermutlich aus. Zu einem guten Nikolaus gehört aber auch noch ein bisschen mehr dazu – das findet zumindest Matthias Heckhausen. Der 35-jährige Neusser leitet zusammen mit einem Freund ein „Nikolausseminar“ in Neuss und Augsburg – und gibt Tipps, worauf es beim Nikolaus seiner Meinung nach ankommt.