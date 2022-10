Programm in Neuss : Nacht der offenen Kirchen lädt mit vielen Aktionen

Bei der Nacht der offenen Kirchen wird in Neuss eine Menge Programm geboten. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Späte Stunde im Gotteshaus: In der Nacht der offenen Kirchen schließt keine der teilnehmenden Kirchen ihre Türen vor 22 Uhr. Die evangelischen und katholischen Gemeinden in Neuss laden am Freitag, 21. Oktober, zu einer Entdeckungsreise durch die örtlichen Kirchen ein.

Nightfever Neuss in St. Quirinus ist eine Initiative junger Christen. Zwischen Kerzenschein und Musik kann ein Segen empfangen, Bibelverse gelesen oder einfach die Atmosphäre genossen werden.

„Welchen Weg wirst du gehen?“ ist das Thema der Andacht in der St.-Peter-Kirche in Rosellen. Dort gibt es zudem Taizémusik, Häppchen und Getränke.

Das bunte Herbstfest der St.-Peter-Kirche in Hoisten bietet Speis und Trank sowie Spiel und Spaß für alle Altersgruppen.

In der St.-Marien-Kirche steht neben Besinnung besonders die Musik im Fokus: Auf dem Programm von Organist Stefan Scherer stehen Bach und seine Zeitgenossen.

In der Dreikönigenkirche stehen die Rapper Max Moll und Thomas Burgmer auf der Bühne. Unterstützt von Lichtinstallationen drehen sich ihre Texte um das Thema „Leben“.

Das Betonrelief von Werner Schürmann an der St.-Pius-Kirche bietet den Denkanstoß für das Motto des Abends: „Der Mensch zwischen göttlicher Ordnung und Chaos“.

Berührt von Klang und Stille an besonderen Orten: die St.-Konrad-Kirche in Gnadental lädt zu Besinnung, Evensong und Nachtgebet ein.

Die Erlöserkirche Reuschenberg regt in ihrem Lichterlabyrinth zum Nachdenken über den Weg des Lebens, das Unterwegssein, an.

Die St.-Paulus-Kirche in Weckhoven schlägt bis 22 Uhr das „Zelt Gottes“ auf, eine offene Veranstaltung mit späterem Nachtgebet.

Die Musik im Herzen: In der St.-Andreas-Kirche in Norf ist die Nacht der offenen Kirchen auch die musikalische Nacht.

Der offizielle Veranstaltungsflyer mit allen Uhrzeiten und Adressen ist unter nacht-der-offenen-kirchen-neuss.de abrufbar.

(NGZ)