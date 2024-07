Gut für die Gesundheit Zwischen Schmerz und Entspannung – das bietet der Barfußpfad in Neuss

Ohne das große Schild am Anfang wirkt der Barfußpfad zunächst einmal etwas versteckt. Es ist ruhig, Vögel zwitschern und zwischen den Bäumen dringt an manchen Stellen die Sonne durch. Nach einem kurzen Stück Wiese geht es los. In dem ersten Erlebnisfeld läuft man über relativ kleinen und spitzen Kies – das tut ganz schön weh. Es ist ein ungewohntes Gefühl und teilweise so unangenehm, dass ich hin und wieder auf das Gras neben dem Pfad treten muss. Nach einem Durchgang überwinde ich mich und schaffe es auch ohne Pause. Direkt danach folgt ein Abschnitt mit weicher Erde, was sich noch besser als die Wiese anfühlt.