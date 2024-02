Neue Kennzeichnungspflicht in Neuss Mehr Durchblick an der Fleischtheke

Thomas Matzner, der die Metzgerei Matzner an der Büttgerstraße in vierter Generation führt, sieht die Belastung für Metzgereien insgesamt kritischer: „Ich bin da zwiegespalten. Zum einen finde ich es gut, dass der Kunde dann direkt weiß, woher die Ware kommt. Zum anderen ist es ein Mehraufwand, den ich noch nicht so einschätzen kann.“ Dass die Herkunft und Qualität seiner Produkte nun besser ersichtlich ist, sei für Kunden sicher ein guter Hinweis: „Unsere Ware kommt komplett aus Deutschland, wir achten sehr auf Qualität“, sagt er. „Ich würde nie was verkaufen, was ich nicht selber essen würde.“ Der 59-Jährige kritisiert jedoch, „dass wir insgesamt mehr Verwaltungsaufwand haben und immer mehr von uns verlangt wird.“ Alles müsse mittlerweile dokumentiert werden, von Lehrgängen für Mitarbeiter, Lieferscheinen bis hin zur Temperatur des Fleisches – und es komme immer mehr dazu.