Michaelstraße in Neuss Neue Identität für das älteste Haus der Stadt

Wenn Ende August von einem Umzug die Rede ist, dann denkt man in Neuss natürlich ausschließlich an marschierende Schützen. Im Falle von Iris Janßen stand am Sonntag des letzten August-Wochenendes aber ein ganz anderer Umzug an. Sie verlagerte ihren Arbeitsplatz von der Klarissen- an die nur wenige Schritte entfernte Michaelstraße. Ein besonderer Moment: Schließlich gab die 56-Jährige damit dem ältesten Haus der Stadt eine neue Identität – nun befindet sich in dem historischen Gebäude von 1571 ein Friseursalon. „Es war eine wunderschöne Entscheidung“, sagt Iris Janßen rückblickend.