DKN-Leiterin Isabelle van Keulen Musik braucht körperliche Fitness

Besonders in der Zeit der Corona-Pandemie, als viele Auftritte abgesagt werden mussten, hat Isabelle van Keulen die dadurch gewonnene Zeit genutzt, um sich mit dem „Body-Mapping“ näher zu beschäftigen: „Es ist interessant zu verstehen, wie sich der Arm wann dreht und wie es den Rest des Körpers beeinflusst.“ So spiele auch die Körper-Symmetrie eine große Rolle in der Musik: Beim Geigespielen würde der Körper automatisch in A-Symmetrie gebracht, viele Musiker würden den Kopf dabei zur Seite legen, was wiederum Verspannungen im Nacken oder Schmerzen im rechten Arm mit sich bringen würde. „Man kann die Symmetrie aber über eine bestimmte Körperhaltung wiederherstellen“, sagt van Keulen. Es lohnt also, den Körper beim Musizieren durchaus mitzudenken.