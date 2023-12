Internationale Tanzwochen in Neuss Tanzen, um nichts zu verpassen

F.O.M.O heißt die Produktion des israelischen Choreografen Gil Harush, die das baskische Ensemble Dantzaz nun bei den Internationalen Tanzwochen in der Neusser Stadthalle präsentierte. Fomo ist ein Akronym und steht für „Fear of Missing Out“, also die Angst, etwas zu verpassen. Es ist ein zeitgenössisches und durchaus verbreitetes Phänomen, dem sich Harush angenommen hat. Bei ihm existiert das Individuum nur noch in der Menschengruppe, es fürchtet, eine Gelegenheit auszulassen, nicht mehr „dazuzugehören“, ja, die Zeit seines Lebens verstreichen zu lassen. Als ein großes Ganzes findet sich die Gruppe bald in einem Club wieder. Sie gönnt sich keine Pause, die Beteiligten tanzen weiter und weiter. Selbst als einer am Rande zusammenbricht, holen ihn die Umstehenden zurück auf die Tanzfläche. Auch wenn die Atmosphäre bedrückend ist, beeindruckt „Fomo“ auch mit schönen Formationen. Etwa, wenn die Tanzenden eine Art Uhrzeiger bilden, der langsam seine Kreise zieht. Am Ende reißt ein Individuum schließlich seine Uhr vom Handgelenk, das unerbittliche Pochen verstummt – hat er die Fomo besiegt?