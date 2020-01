Teilhabechancengesetz in Neuss : Nach 19 Jahren wieder im Berufsleben

Neuss Fatih Mehmet Bozkir war lange arbeitslos. Nun hat er einen Job gefunden. Möglich wurde das durch eine Gesetzesänderung.

Dabei hätte sie ihn aufgrund seines Lebenslaufs wohl eher nicht eingestellt: Darin steht, dass Bozkir seit gut 20 Jahren arbeitssuchend ist. „Das schreckt schon ab“, sagt Riehl. Dass der Neusser dennoch eingestellt wurde, ist einer Gesetzesänderung zu verdanken. Denn vor einem Jahr ist das Teilhabechancengesetz 16i in Kraft getreten und soll dabei helfen, Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das Programm fördert Leistungsbezieher ab 25 Jahren, die seit mindestens sechs Jahren Grundsicherungsleistungen beziehen und in diesem Zeitraum nicht oder nur sehr kurz erwerbsfähig waren. Kommunen und private Unternehmen können ihnen Stellen anbieten: Sie werden für fünf Jahre gefördert, in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses gibt es einen Lohnkostenzuschuss von 100 Prozent, danach sinkt der Zuschuss um jeweils zehn Prozent. Gut ein Jahr nach dem Start des Programms möchten Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe (CDU), der das Gesetz mit auf den Weg gebracht hat, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Wolfgang Draeger, Geschäftsführer des Jobcenter Rhein-Kreis Neuss ein Zwischenfazit ziehen und von Fatih Mehmet Bozkirs Erfahrungen hören.