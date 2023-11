Thanksgiving in Neuss Amerikanische Tradition auf Gut Gnadental

„Wir können dankbar sein, dass wir in Frieden und Freiheit leben können. Die aktuelle weltpolitische Lage zeigt uns, dass dies leider nicht überall selbstverständlich ist. Wir sind aber auch dankbar, dass im nächsten Jahr unsere Städtepartnerschaft mit Saint Paul, Minnesota, seit 25 Jahren besteht“, so Schommers. Das diesjährige Thanksgiving-Dinner war demnach auch der Auftakt für die zahlreichen Aktivitäten der DAGN im kommenden Jubiläumsjahr. Daher durfte auch eine Live-Videokonferenz mit Freunden in die USA nicht fehlen.