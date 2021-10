Deutsch-Amerikanische Gesellschaft in Neuss : Neusser feiern den Deutsch-Amerikanischen Tag

Neuss Erinnert wurde an die Gründung der Stadt Germantown im US-Bundesstaat Pennsylvania. Thomas Schommers, Vorsitzender der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft Neuss, hob hervor, dass diese Auswanderer aus dem heutigen Rhein-Kreis Neuss kamen.

Die Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Neuss (DAGN) hat auch in diesem Jahr den Deutsch-Amerikanischen Tag gefeiert. Knapp 20 Gäste folgten der Einladung in die Wyn-World. Ursprünglich war der Deutsch-Amerikanische Tag ein bedeutender Feiertag in den USA, da viele Auswanderer aus Deutschland kamen. Mit Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg wurde er abgeschafft, erst US-Präsident Ronald Reagan führte ihn Anfang der 1980er Jahre wieder ein. Das teilt die DAGN mit. Gefeiert wird die Gründung der Stadt Germantown im US-Bundesstaat Pennsylvania durch deutsche Auswanderer.