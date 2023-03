Neusser Musikschullehrerin veröffentlicht CD Zeitgenössische Blockflötenmusik mit allen Schikanen

Mit der Blockflöte wird sich Dagmar Wilgo im Übrigen auch am kommenden Freitag, 31. März, auseinandersetzen. Unter dem Titel „Blockflöte? Yes, I can!“ wird sie mit kabarettistischen Einlagen Vorurteile über das vermeintliche „Anfängerinstrument“ aufgreifen, von Lästereien und anderen Kuriositäten erzählen. All das geschieht im Kulturforum Alte Post in Kooperation mit dem Bücherhaus am Münster um 20 Uhr. Natürlich werden den Kabarettabend ausgefallene Flötentöne garnieren. Kartenvorbestellung: 02131-90 4122.