Kulinarischer Versuch Neusser Schoko-Currywurst wird zum Verkaufsschlager

Fernsehteams waren zuletzt vor dem Imbiss „Curry am Büchel“ in der Innenstadt zu sehen. Angelockt wurden sie von einem kulinarischen Angebot, mit dem Inhaber Marc Michael derzeit viel Aufsehen in Kostenpflichtiger Inhalt Neuss und darüber hinaus erregt. Die Currywurst mit Schokolade, über die unsere Redaktion bereits vor der Einführung am vergangenen Dienstag berichtet hatte, erfreut sich tatsächlich großer Beliebtheit. „Es ist bombastisch. Viele Kunden kommen vorbei, nur um die Schoko-Currywurst zu probieren“, sagt Marc Michael. Darunter seien viele Stammgäste. Zum Teil werde die neue Kreation sogar mit Pommes frites kombiniert.