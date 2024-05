Verrückte Kombination In Neuss gibt’s bald Schoko-Currywurst

Langsam rührt Marc Michael den Löffel in der geschmolzenen Milchschokolade um. Die aufgeschnittene Erdbeere zur Garnitur liegt bereits in Reichweite. Was bis jetzt so klingt wie die Zubereitung eines verführerischen Desserts, nimmt eine schlagartige Wendung: Plötzlich gießt Marc Michael die geschmolzene Schokolade nämlich langsam über eine frisch zubereitete Currywurst, die bereits mit würziger Soße und Pulver versehen wurde.