Event an der Neustraße Die Luxus-Currywurst kommt nach Neuss

Altkanzler Gerhard Schröder nannte sie einst den „Kraftriegel der Facharbeiter“, doch dass der Imbiss-Klassiker Currywurst einen etwas luxuriöseren Touch bekommen kann, soll bald auch in Neuss unter Beweis gestellt werden. Doch bevor auf ein neuartiges Event in der Quirinusstadt eingegangen wird, lohnt sich der Blick ins benachbarte Düsseldorf. Dort sorgte zuletzt nämlich die Eröffnung des „Pelican Fly“ am Graf-Adolf-Platz für einen Besucher-Ansturm. Das Konzept „Pommes und Wein“ sollte die gastronomische Vielfalt in der Landeshauptstadt um eine Facette erweitern.