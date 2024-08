Hotel an der Rheinallee Crowne Plaza in Neuss hat einen neuen Betreiber

Die familiengeführte Investmentgesellschaft erwarb im vergangenen Jahr eine bedeutende Beteiligung an BLH. „Durch diese Zusammenarbeit konnten wir schneller als erwartet unsere Flügel ins Ausland ausbreiten“, so Marcel van de Vin von BLH, der hinzufügt: „Die Übernahme des wunderschönen Crowne Plaza Düsseldorf-Neuss – unser erstes gemeinsames Projekt – passt perfekt in unsere internationale Wachstumsstrategie.“