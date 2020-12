Neues Stammhaus in Neuss : Creditreform bezieht „Crefo-Campus“

Der Crefo-Campus ist in zweijähriger Bauzeit entstanden. Foto: Creditreform

Neuss Das neue Stammhaus der Wirtschaftsauskunftei ist bezugsfertig. Die Unternehmensgruppe Creditreform bündelt an der Ecke Hammfelddamm/Stresemannallee ihre Tätigkeiten. Das Investitionsvolumen: 70 Millionen Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer

Es ist nur ein paar Tage länger als zwei Jahre her, da standen an der Ecke Hammfelddamm/Ecke Stresemannallee Schaufeln und Schutzhelme für eine Baustelle bereit. Am 6. Dezember 2018 erfolgte dort der Spatenstich für die neue Firmenzentrale der Creditreform („Crefo-Campus“). Der damals avisiert Zeitplan, die Büros bis Ende 2020 mit Leben zu füllen, wurde eingehalten. Der Verband der Vereine Creditreform sowie die Creditreform AG und deren Tochtergesellschaften haben jetzt ihr neues Stammhaus bezogen. Das Investitionsvolumen: rund 70 Millionen Euro.

Ein Blick ins Innere des „Crefo-Campus“. Foto: Creditreform

In unmittelbarer Nähe zum alten Standort ist am Hammfelddamm in zweijähriger Bauzeit ein sechsstöckiges Gebäude entstanden, das 650 Mitarbeitern auf rund 14.200 Quadratmeter Geschossfläche ein modernes Arbeitsumfeld bietet. Damit endet nicht nur eine Zeit der Provisorien, denn zuletzt waren die Unternehmen der Gruppe in drei verschiedenen Bürohäusern ansässig. Es ist auch ein neues Entree zur Stadt entstanden. Bürgermeister Reiner Breuer freut sich über den Neubau, der auch ein Standort-Bekenntnis ist. „Für unsere Stadt und den Wirtschaftsstandort Neuss ist es wichtig, ansässigen Unternehmen ausreichend Raum und Fläche anbieten zu können, damit sie die Möglichkeit haben, sich am Standort entwickeln und sich neuen Strukturen beziehungsweise Prozessen der Zukunft anpassen zu können“, erklärt er. Denn Unternehmen, die bleiben und in der Stadt wachsen können, bedeuten auch: Arbeitsplätze – und damit Wohlstand.

Info „Crefo-Campus“ in Zahlen Bauzeit 24 Monate Investitionsvolumen 70 Millionen Euro (inklusive Parkhaus) Parkplätze 450 (davon 425 im Parkhaus), 16 E-Ladestationen Arbeitsplätze 650 Geschossfläche 14.180 Quadratmeter

Mit dem „Crefo-Campus“ hat die Wirtschaftsauskunftei zudem ein Fundament für die Zukunft. Volker Ulbricht, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Vereine Creditreform, erklärt, die Creditreform ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und habe sich im Zuge der Digitalisierung verändert. „Mit der Ausgründung von Tochtergesellschaften haben wir zahlreiche neue Geschäftsfelder erschlossen. Im Crefo-Campus bündeln wir nun Kompetenzen, ermöglichen Synergien und heben gleichzeitig unser Image als attraktiver Arbeitgeber“, erklärt Ulbricht.

In dem neuen Bürogebäude wurden durch offene Raumkonzepte und einen Mix aus verschiedenen Bürotypen die Voraussetzungen für agiles Arbeiten geschaffen. Neben Einzelbüros gibt es auch sogenannte Open-Space-Büros, also spezielle Büroflächen, in denen Mitarbeiter an gruppierten Arbeitsplätzen sitzen. Neben den Standardarbeitsplätzen gibt es diverse Kommunikations- und Rückzugszonen für die Beschäftigten.

Zum Büroneubau gehören ein Parkhaus mit 425 Plätzen, E-Ladestationen und Fahrradabstellplätze. Die Creditreform zieht als Mieter ein. Bauherr des Objekts ist die Quantum Immobilien AG. Das Hamburger Unternehmen hatte das Grundstück vor den Toren von Neuss im Jahr 2017 von der Stadt erworben. „Aufgrund der guten Zusammenarbeit aller am Projekt Beteiligten ist das Gebäude pünktlich fertiggestellt worden. Auch die Corona-Pandemie hat den Zeitplan nicht durcheinandergebracht“, erklärt Frank Gerhardt Schmidt, Vorstand der Quantum Immobilien AG. Den Plan hatte das Hamburger Architekturbüro agn Leusmann erstellt; die Ausführung übernahm das Stuttgarter Bauunternehmen Baresel/Köster. Neuer Eigentümer der Immobilie ist die HanseMerkur Grundvermögen AG.

Die Organisation des Umzugs wickelte die Creditreform in Eigenregie ab. Ein sechsköpfiges Projektteam erarbeitete die Flächenverteilung, kommunizierte mit den Bauverantwortlichen und konzipierte einen detaillierten Ablaufplan für den eigentlichen Umzug. Anfang November wurden die ersten Kartons in den Neubau transportiert. Die technische Anbindung an das eigene Rechenzentrum erfolgte wie geplant gegen Ende November.