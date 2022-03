Infektionen in Neuss : Corona-Zahlen an den Schulen steigen wieder

Neuss 610 Schüler und 77 Lehrer in Neuss sind laut aktuellen Zahlen der Stadt nachweislich mit Corona infiziert. Nachdem die Zahlen zuvor zurückgegangen waren, ziehen sie jetzt wieder an.

Die Stadt hat im Schulausschuss am Dienstagabend aktuelle Zahlen zu den Corona-Fällen an den Neusser Schulen vorgelegt. Demnach waren in der elften Kalenderwoche – Stichtag der Zahlen war der 17. März – insgesamt 610 Schüler in der Quirinus-Stadt nachweislich mit Corona infiziert, davon 352 an den weiterführenden Schulen sowie 225 an den Grundschulen. Die übrigen 33 nachgewiesenen Corona-Fälle betrafen laut Verwaltung die Privatschulen. An allen Schulen zusammengenommen befanden sich zudem 848 Schüler in Quarantäne, davon 468 an den weiterführenden Schulen und 327 an den Grundschulen.