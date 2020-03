Sportler-Ehrung in Neuss auf der Kippe : Coronavirus wirbelt Veranstaltungskalender durcheinander

Neuss Tag eins nach Bekanntwerden des ersten Corona-Krankheitsfalls – und in Neuss wurden die ersten Veranstaltungen abgesagt.

Was (noch) stattfindet, wird mit Auflagen versehen. So ist das Stadtarchiv gehalten, jeden, der am Samstag zum Tag der Archive in das Haus an der Oberstraße kommt, mit Namen zu erfassen und auch die Kontaktdaten zu notieren. Das soll im Fall des Falles mögliche Infektionsketten schneller nachvollziehbar machen.

Nachdem die Handwerkskammer ihre zentrale Meisterfeier schon abgesagt hat, wurden auch die ersten für das Wochenende geplanten Veranstaltungen abgeblasen oder auf spätere Termine verschoben. Das Rheinland-Klinikum hat zum Schutz von Mitarbeitern wie Patienten den Tag der Offenen Tür in der Frauenklinik, der zum Internationalen Frauentag am Sonntag geplant war, vorsichtshalber gestrichen. „Die bestellten roten Rosen erhalten unsere Mitarbeiterinnen“, berichtet Kliniksprecherin Ulla Dahmen. Für die ebenfalls für Sonntag geplante Feier zum zehnjährigen Bestehen des Feld-Hauses, einer Dependance des Clemens-Sels-Museums, muss ein neuer Termin gefunden werden. So geht es auch kommende Woche weiter. Das Mittelstandsforum, geplant für Montag (9.), fällt auch aus. Aufgrund der gegenwärtigen Situation werde der eingeladene Referent in Israel bleiben, hieß es aus dem Rathaus. Unklar ist, ob und in welchem Rahmen am Dienstag die Sportlerehrung der Stadt stattfindet. Denkbar sei, so Peter Fischer als Sprecher der Stadt, dass der Teilnehmerkreis auf die zu Ehrenden begrenzt werde. Bei den Neuss-Düsseldorfer Häfen geht man offenbar davon aus, dass die „Krise“ länger dauern könnte. Der Hafentag am 25. März – abgesagt.