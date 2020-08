An der Hammer Landstraße in Neuss : Neues Corona-Testcenter am Kirmesplatz

Neuss Im September zieht das Corona-Testzentrum Neuss an die Hammer Landstraße 51. Dort gibt es bessere Möglichkeiten, die Kapazitäten auszuweiten. Die neuen Räume werden jetzt hergerichtet.

Das Beispiel zeigt, wie schnell es gehen kann. Erst vor wenigen Tagen wurden die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wieder geöffnet – und jetzt ist wegen Corona-Infektionen für zwei vorerst schon wieder Schluss. Betroffen sind ein Gymnasium in Ludwigslust und eine Grundschule im Landkreis Rostock. Dort heißt es: Quarantäne. Hinter den Kulissen wird auch im Rhein-Kreis befürchtet, dass mit dem Schulstart am 12. August die Möglichkeit vorübergehender Schulschließungen wegen Corona-Infektionen unter Lehrern und Schülern gerechnet werden muss. Diese Sorge hatte kürzlich zum Beispiel Dirk Jansen, Vorsitzender des Stadtelternrats in Neuss, geäußert. Auch vor einer zweiten Welle wird gewarnt. Der Rhein-Kreis fährt nun die Kapazitäten in dem Corona-Testzentrum in Neuss hoch. Dafür zieht es allerdings an einen neuen Standort.