Steigende Covid-Zahlen Neuss ist gut gewappnet für den Corona-Herbst

Neuss · Die Corona-Fälle in Neuss steigen merklich an. Apotheken und Ärzte sind gut gerüstet. Bemerkbar macht sich die herbstliche Krankheitswelle aber bereits in den Krankenhäusern.

Mit dem ausklingenden Sommer ist Corona zurück – wenn auch auf bisher niedrigem Niveau. Im Rhein-Kreis Neuss gab es in der vergangenen Woche 33 gemeldete Covid-Erkrankungen. Obwohl Covid von der Weltgesundheitsorganisation nicht mehr als Pandemie klassifiziert wird, ist es allerdings nach wie vor eine meldepflichtige Krankheit. Das gilt auch für zahlreiche andere Krankheiten, etwa Influenza oder Scharlach. Dem Gesundheitsamt müssen nur positive PCR-Tests gemeldet werden – also keine Schnell- oder Selbsttests.