Neusser Grafiker : Corona bestimmt Bild von Geisslers „Jahresengel“

Neuss Am Ende jeden Jahres zeichnet der Grafiker, was ihn die 12 Monate vorher beschäftigt hat – wie natürlich die Corona-Pandemie. Zu sehen sind die Werke auf seiner Homepage.

Am Anfang war das Wort. Oder besser noch: das Bild von einem Boxer. „Ich interessiere mich eben für Sport“, sagt Rolf Geissler und zeigt diverse Skizzen von boxenden Menschen. Von da aus zum Knockdown und schließlich zum Lockdown war es dann nicht mehr weit. Und so kam es zu der Radierung mit einem Engel, der über einen am Boden liegenden Mann schwebt, neben dem wiederum ein Boxer – erkennbar an den Handschuhen – steht.

Corona hat insgesamt die Arbeit des Grafikers in diesem Jahr ebenso bestimmt wie das Leben überhaupt. Dass also auch das Motiv des „Jahresengels“, der seit nunmehr 39 Jahren des Künstlers Gedanken und Eindrücke, die für ihn das aktuelle Jahr gewissermaßen repräsentieren, vom Coronavirus und die Diskussion darüber bestimmt wird, kann nicht wundern. Aber dass diese Zeichnung etwas Aufmunterndes hat, schon. Zumindest bei Geissler, der als Grafiker eigentlich eher bissig und sarkastisch ist.

Rolf Geissler lacht. Im privaten Umfeld ist er immer wieder mit der Angst vor dem Virus konfrontiert, während er selbst eher positiv denkt („selbst wenn ich eigentlich zur Risikogruppe gehöre“) – vielleicht also ist das auch in die Zeichnung vom Jahresengel eingeflossen. Denn „Fürchtet euch nicht“ steht über der Radierung, und darunter: „Es heißt Lockdown, verdammt noch mal, nicht Knockdown“. Sein Engelchen hat zwar die typischen zerrupften Flügelchen, aber ist erkennbar gekleidet mit einem langen Hemd und sieht überhaupt nicht so böse aus, wie sonst. Also hat die Zeichnung auch in diesem Jahr etwas Positives? Geissler weiß es nicht genau.