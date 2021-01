Wohnen in Neuss : Corona befeuert den Wunsch nach eigener Wohn-Immobilie

Wohnen in Neuss

Neuss Der Wunsch nach einer eigenen Immobilie ist hoch. Nach einer von der Commerzbank vorgelegten Studie würde jeder Dritte gern ein Haus oder eine Wohnung erwerben.

Wer eine Wohnung oder ein Haus in Neuss verkaufen möchte, muss oft nicht lange auf einen Käufer warten. Eine hohe Nachfrage bedeutet auch: Vieles landet erst gar nicht in den bekannten Immobilienportalen. Im Grunde gibt es bei den Maklern schon eine Art Warte- beziehungsweise Interessentenliste. „Die Nachfrage nach Immobilien ist unverändert hoch“, sagt Alexander Busch, Makler und Sprecher der Neusser Immobilienbörse (NIB). Bei der NIB handelt es sich um den Zusammenschluss von am hiesigen Markt tätigen Immobilienmaklern und Hausverwaltern.