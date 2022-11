Gewerbebetrieb in Neuss Containerstapler umgekippt - Mann im Fahrerhaus eingeschlossen

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 25. November, um 8.47 Uhr, teilte die Feuerwehr Neuss mit. Wo? In einem Gewerbebetrieb an der Tilsiter Straße im Neusser Hafen. Ein Containerstapler war bei Verladearbeiten aus ungeklärter Ursache umgekippt und hatte den Fahrer in seinem Fahrerhaus eingeschlossen.