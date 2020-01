Einsätze in Neuss : Container- und Zimmerbrände in der Silvesternacht

Neuss Die Feuerwehr Neuss blickt auf ein ruhiges, aber nicht beschäftigungsloses Silvester zurück. Es kam zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen zu insgesamt 23 Einsätzen. In der Zeit von 22 bis 2 Uhr erreichte das Einsatzaufkommen mit 16 Einsätzen den „silvestertypischen nächtlichen Spitzenwert“, wie die Feuerwehr mitteilte.

Im Vergleich zur Silvesternacht im Vorjahr hatte die Neusser Polizei diesmal „ein wenig mehr zu tun“, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Gleich mehrere Personen hätten die Nacht zur Ausnüchterung in Gewahrsam verbringen müssen. Die Beamten mussten unter anderem wegen Schlägereien, Sachbeschädigungen oder Körperverletzungsdelikten ausrücken. In der einsatzfreien Zeit zeigten die Polizisten Präsenz an den Orten, wo zur Silvesternacht erfahrungsgemäß besonders viele Menschen zusammenkommen – zum Beispiel in der Innenstadt. Grundsätzlich seien die Wachbereiche personell bestückt wie immer, für die Polizei gelte es jedoch „sich der Einsatzlage entsprechend aufzustellen“, so der Polizeisprecher.