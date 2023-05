Feuer in Neuss Hat ein Kind einen Container in Brand gesetzt?

Hat ein Minderjähriger einen Brand in einem Container am Stoffelsweg in Neuss gelegt? Dieser Frage geht derzeit das Kriminalkommissariat nach. Der Hintergrund: Einer Zeugin war beim Vorbeifahren auf der besagten Straße ein Kind aufgefallen, welches sich mit dem Oberkörper in einen Container gebeugt hatte. Als die Frau den Jungen ansprach, flüchtete das Kind in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Kurz darauf brannte der Inhalt des Altpapiercontainers.