Was kommt nach dem Auszug am Markt? Commerzbank stellt Pläne für Neuss vor

Dass die Commerzbank ihr aktuelles Gebäude am Markt 21-25 zum Jahresende verlassen muss, ist bereits bekannt. Nun wurden auch die Pläne für die Zeit danach offiziell bekannt gegeben. „Zukünftig bündeln wir das Geschäft mit vermögenden Kunden sowie Unternehmerkunden bereits Ende November in der nahe gelegenen Carl-Schurz-Straße 2“, heißt es in einer Mitteilung. Im zweiten Schritt soll dann der Filialbetrieb in neuen Räumlichkeiten wieder aufgenommen werden – und zwar am Markt 29. Voraussichtlicher Starttermin ist März kommenden Jahres.