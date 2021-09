Ausbildung in Neuss : So werden technische Berufe interessant

Spaß an technischen Berufen soll die Kooperation der Comenius-Gesamtschule mit Alu Norf vermitteln. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Schüler frühzeitig für Naturwissenschaften begeistern – das will die Bildungsinitiative „TuWaS! Rheinland“ – Technik und Naturwissenschaften an Schulen“ der IHK Mittlerer Niederrhein. Die Comenius-Gesamtschule ist dabei.

Ein Selbstläufer ist dieses Programm der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein keineswegs, weil in der Regel Sponsoren gesucht werden und die Fachlehrer sich auch darauf einlassen müssen. Umso erfreulicher, dass die Comenius-Gesamtschule in Neuss jetzt mit im Boot ist. Unterstützt wird sie von der Aluminium Norf GmbH. Am Mittwoch wurde das Projekt an der Weberstraße vorgestellt.

Thorsten Rex, Leiter der technischen Ausbildung bei Alu Norf, wünscht sich sowohl mehr, als auch besser qualifizierte Bewerber für die Ausbildungsstellen im technischen Bereich. Insofern unterstützt sein Unternehmen gerne die Initiative. Gestern nahm er den Wunsch nach Schutzkitteln und –brillen mit. So ausgerüstet, werden die Schüler ganz schön wichtig aussehen, wie junge Forscher. Die Comenius-Gesamtschule hatte die Qual der Wahl, gab es doch unterschiedliche Themenangebote. Künftig soll es um chemische Tests gehen. Das ist interessant und mit der vorhandenen Ausstattung an Material und Lehrkräften gut umzusetzen.

Info Frühförderung für Erst- bis Sechstklässler TuWaS! Das Projekt gab es bereits in Köln und Bonn, bis die IHK Mittlerer Niederrhein entschied, es auch anzubieten. Auswahl Insgesamt kann zwischen zwölf Themen gewählt werden. Von der Frühförderung TuWaS! können Erst- bis Sechstklässler profitieren. Schulen können sich bei der IHK bewerben.

Lehrmaterial wird allerdings größtenteils gestellt. Inhalte der Unterrichtseinheit „Chemische Tests“ werden die Erforschung von fünf unbekannten Substanzen sein, die Mädchen und Jungen werden die Löslichkeiten der Substanzen in Wasser untersuchen. Für die Untersuchung der chemischen Eigenschaften nutzen die Kinder Hitze, Essig, Jod und Rotkohlsaft. Am Ende der Unterrichtseinheit werden die Kids ihre neu erworbenen Fähigkeiten und das Gelernte praktisch anwenden, um die fünf unbekannten Substanzen in Mischungen zu identifizieren. Die Kinder werden zum gewissenhaften Arbeiten mit unbekannten Stoffen angeleitet und mit den Verhaltensregeln im Labor vertraut gemacht.

Dass die Abneigung, sich – egal, ob in Form einer Ausbildung oder eines Studiums – mit Naturwissenschaften zu befassen, nicht erst seit gestern besteht, weiß Schulleiter Jochen Reif: „Wir haben große Probleme, an Lehrkräfte für die naturwissenschaftlichen Fächer zu kommen.“ Daniela Perner, IHK-Geschäftsführerin für Innovation, Bildung und Fachkräfte hat immer den Überblick, wie viele und welche Ausbildungsplätze besetzt werden konnten. „In unserem Zuständigkeitsbereich wurden in diesem Jahr rund 3500 Ausbildungsverträge abgeschlossen.“ Diese Zahl bewege sich auf Vorjahresniveau, 2019 seien es aber einige Hundert mehr gewesen. Die Duale Ausbildung sei nicht mehr so attraktiv wie früher, das gelte vor allem für Berufe im technischen Bereich.