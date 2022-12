Kulturausschuss in Neuss Noch liegen nicht alle Zahlen zum Museum vor

Beratungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 standen auf der Tagesordnung des Kulturausschusses – in diesem Zuge kam auch das Clemens-Sels-Museum zur Sprache. In den vergangenen Sitzungen wurde beschlossen, dass ein fraktionsübergreifender Arbeitskreis über die Zukunft des Hauses nach dem Unwetterschaden beraten soll. Getagt hat er aber noch nicht. So bat Stefan Crefeld (CDU) um einen aktuellen Zwischenstand. „Der Keller befindet sich im Rohbauzustand“, berichtete Kulturdezernentin Christiane Zangs. Derzeit gehe es um die Frage, wie sich das Gebäude ertüchtigen lässt, so das in Zukunft kein Wasser eindringen kann, aber auch Fragen nach Heiz- und Lüftungsmöglichkeiten spielen eine Rolle. Dabei gehe es nicht nur um die Technik, sondern auch um Zahlen. Schließlich solle vermieden werden, dass viel Geld in ein Haus gesteckt werde, das am Ende nicht voll nutzbar ist. Die Dezernentin weist auf die angespannte Situation in der Baubranche hin, die sich besonders in der Vorweihnachtszeit bemerkbar mache. „Deswegen liegen dem Baumanagement noch nicht alle benötigten Zahlen vor.“ Zangs zeigt sich zuversichtlich, dass die Gruppe in der zweiten Januarhälfte tagen kann.