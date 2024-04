Ausstellung zur Belagerung durch Karl den Kühnen Eine Zeitreise ins Mittelalter

Veranschaulicht wird das in der Ausstellung durch 300 originale Fundstücke aus der Zeit – 70 von ihnen sind aus Metall. Helme aus der eigenen Sammlung, aus dem Stadtmuseum Düsseldorf und aus Bonn werden ebenso präsentiert wie Steigbügel, Sporen und Bleihämmer – für die damalige Zeit eine neue und günstige Waffengattung. Auch ein Bohrschwert ist zu sehen, dessen Ende so gebaut war, dass man damit durch die Ritzen einer Rüstung treffen konnte. „Wir haben hier in Neuss ein wichtiges mittelalterliches Schlachtfeld, das auch im europäischen Vergleich von Bedeutung ist“, sagt Husmeier-Schirlitz. Denn: Dass so viele Funde von einem mittelalterlichen Schlachtfeld erhalten sind, ist ungewöhnlich. In der Regel wurden die Materialien nach einer Schlacht aufgesammelt und weiter verwertet, sagt Pause. Dass in Neuss so viel erhalten ist, erklärt er sich unter anderem durch ein Rhein-Hochwasser, das viele der damaligen Waffen verschwinden ließ.