Clemens-Sels-Museum in Neuss Einmalige Ausstellung zum belgischen Symbolismus

Nun also können seine Werke gemeinsam mit Minnes Skulpturen in Neuss entdeckt werden. Wie gut die beiden Künstler zusammen funktionieren, ist gleich zu Ausstellungsbeginn zu sehen. Da ist ein kniender Jüngling von Minne, dessen Haltung Einsamkeit und Instabilität ausstrahlt. Passend dazu zeigt ein Bild von Spilliaert ein Mädchen, das in einem großen leeren Raum derart verloren wirkt, dass die Einsamkeit spürbar wird. „Auf dem zweiten Blick fällt dann ein Stuhl ins Auge, der jeden Moment zusammenzubrechen droht“, erklärt Zeman. Das Schaffen von Minne und Spilliaert – besonders in den 1880er bis 1910er Jahren – spiegele den Zeitgeist eines von Weltschmerz und Aufbruchsstimmung geprägten Fin de Siècle wieder, sagt die Kuratorin. Ähnliches findet sich im Hauptteil der Ausstellung. In Tuscharbeiten sind einsame Figuren von dunklen Mänteln umhüllt, so auch in Spilliaerts „Pietà“, ein Werk, das zuletzt 1996 in Ostende gezeigt wurde. Ein ähnliches Motiv ist bei den „drei heiligen Frauen“, einer Holzarbeit von Minne zu sehen. Generell lässt sich anhand seiner Skulpturen sehen, welchen Einfluss die verschiedenen Materialien – sei es Marmor, Gips oder Bronze – auf seine Arbeit hatte. Eine weitere Besonderheit ist auch, dass in einem weiteren Raum alle vier Versionen des knienden Jünglings vereint zu sehen sind. Nur sein Hauptwerk, der Brunnen mit knienden Jünglingen, ist nicht im Original im Museum zu sehen. Doch, da er dazu gehört, ist er mit Augmented Reality über ein Ipad zu sehen. Der Rundgang schließt mit beeindruckenden Darstellungen von verlassenen Plätzen und ihren Gegenständen. Im Fokus: Eine noch nie gezeigte Flasche. „Die Transparenz des Glases hat ihn begeistert, er hat es artifiziell verändert, damit nahm er dem 20. Jahrhundert etwas vorweg“, sagt Zeman.