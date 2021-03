Öffnungen in Neuss : Clemens-Sels-Museum und Stadtarchiv wieder geöffnet

Neuss Das Clemens-Sels-Museum, das Feld-Haus (die Dependance des Museums auf der Raketenstation) und das Stadtarchiv dürfen ab Dienstag wieder besucht werden. Allerdings gelten Schutzauflagen.

Das Clemens-Sels-Museum ist ab Dienstag und das Feld-Haus, die Dependance auf der Raketenstation, ab Samstag, 13. März, zu den bekannten Öffnungszeiten geöffnet. Die aktuell gültige Coronaschutzverordnung des Landes NRW macht den Betrieb von Museen unter bestimmten Hygiene- und Verhaltensregeln wieder möglich. So muss für den Museumsbesuch ein Zeitfenster gebucht werden. Dies kann über die Website des Museums unter www.clemens-sels-museum-neuss.de/programm oder telefonisch dienstags bis samstags, 11 bis 17 Uhr, und sonntags, 11 bis 18 Uhr, an der Museumskasse unter 02131 904141 erfolgen.

Auch das Stadtarchiv ist ab Dienstag wieder geöffnet. Damit sind persönliche Forschungen im Lesesaal des Archivs an der Oberstraße wieder möglich. Um die Auflagen zur Hygiene und Steuerung des Zutritts zu erfüllen, ist der Benutzungsablauf angepasst worden. Im Gegensatz zum Normalbetrieb ist bis auf Weiteres eine telefonische unter 02131/90-4251 oder schriftliche Anmeldung per Email an stadtarchiv@stadt.neuss.de notwendig. Das Stadtarchiv bietet für jeweils zwei Besucher einen Arbeitsplatz in der Zeit von Dienstag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr an. Interessierte geben bitte einen Wunschtermin und zwei Alternativen an. Dabei können bereits Archivalien-Bestellungen aufgegeben werden.